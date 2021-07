La policía de Opa-locka reportó un tiroteo contra el camión de un oficial de cumplimiento que afortunadamente resultó ileso.

La policía dice que el oficial estaba estacionado en la esquina de la avenida Ali Baba 2005 en Opa-locka cuando le dispararon.

El oficial de cumplimiento del código no resultó herido.

Ella le dijo a la policía que no está segura de si ella era el objetivo previsto o si el tiroteo estaba destinado a otra persona.

La camioneta de trabajo es de color blanco con logotipos del condado de Miami-Dade.

Un oficial presente en la escena confirmó que había dos agujeros de bala en la parte delantera o capó del camión.

