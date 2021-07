La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó este viernes sobre el hallazgo de catorce nuevos fallecidos entre los escombros del edificio Champlain Towers South, en Surfside, por lo que ahora la cifra de muertos asciende a 78, cuando se cumplen dos semanas de la tragedia ocurrida en el sur de Florida.

Levine Cave dijo que en la madrugada miembros del equipo de rescatistas encontraron los nuevos cuerpos. La cifra de personas “potencialmente desaparecidas” o no encontradas es de 62 mientras se han identificado a 47 del total de fallecidos, reportó NBC Miami.

“Este es un número asombroso y desgarrador”, dijo Levine Cava. “La magnitud de esta tragedia crece día a día”.

Search crews at the site of the Champlain Towers South collapse in Surfside have recovered 14 additional victims, bringing the total number of deaths to 78. pic.twitter.com/3ZcAzEsXCe

— CBS News (@CBSNews) July 9, 2021