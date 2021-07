De la misma forma, una ingesta baja de fluidos también es un factor de riesgo para la formación de piedras en el riñón. A esto se le suma que en 2016 se realizó un gran estudio con una muestra representativa de la población de EE.UU.

Los resultados mostraron mayor índice de obesidad en personas que no tenían una buena hidratación . Además, el índice de masa corporal también fue más elevado.

Cómo mantener una buena hidratación

Estudios en España y en varios países de Iberoamérica muestran que, en general, la población no alcanza la ingesta de agua recomendada. Por lo tanto, es necesaria una mayor concienciación sobre la necesidad de beber más agua.

Parece obvio, pero muchas personas no sienten sed, no le prestan atención o incluso puede que no la reconozcan. Por eso es fundamental adquirir un buen hábito de hidratación desde pequeños e insistir mucho a las personas mayores.