Campana se viste de héroe y da la victoria al Inter Miami

Inter Miami disputó su primer partido sin Lionel Messi desde que se concretó el resonante fichaje. Ganó 3-2 en el DRV PNK Stadium al Sporting Kansas City, que milita en la otra Conferencia, por la 31ª fecha de la MLS.

El húngaro Dániel Salloi abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo al aprovechar un rebote largo del arquero Drake Callender, quien cometió un grosero error en la respuesta tras un remate previo débil que no parecía presentar problemas.

Cuando el reloj se acercaba a los 23 minutos, Leonardo Campana generó un penal tras un topetazo del arquero rival Timothy Melia. Fue el ecuatoriano quien cambió la pena máxima por gol para poner las cosas 1-1. El sudamericano, ya sobre el final de la primera etapa, revirtió la tendencia y colocó el 2-1.

En el complemento, el argentino Facundo Farías escapó y estiró la diferencia a dos tantos. Aunque la visita se puso otra vez a tiro con la aparición del mexicano Alan Pulido.

El entrenador argentino no pudo contar, claro está, con Messi, pero tampoco con otras figuras que se marcharon a sus selecciones. Como el paraguayo Diego Gómez, el venezolano Josef Martínez o el finlandés Robert Taylor, por citar los casos más significativos.

Sí estuvieron, a pesar de la citación para entrenar con Estados Unidos de cara a dos amistosos, el arquero Callender y el mediocampista Benjamín Cremaschi.

También estuvieron disponibles las otras dos estrellas del plantel: los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes ya no formaron parte del combinado nacional de su país. Al mismo tiempo, los argentinos Farías, Tomás Avilés y Nicolás Stefanelli aprovecharon las ausencias para meterse en el equipo titular.

Yedlin puts it on the head of Campana for his second of the night to give us the lead🤩🤩#MIAvSKC | 2-1 | Watch live: https://t.co/Gu0rBPM7fC pic.twitter.com/N79XqIfMCo

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 10, 2023