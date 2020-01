Caravana demócrata llevó cargos contra Trump al senado

Los demócratas en caravana llevaron los cargos contra Donald Trump al Senado, con lo que formalmente se dio el siguiente paso en el proceso de Inpeachmet (juicio político) al Jefe de Estado.

Se acercan las elecciones y el impeachment contra Trump será mas mediático que legal. Todos saben que el senado está en manos de los Republicanos y será muy difícil que sea sentenciado, pero los demócratas no perderán la oportunidad de lanzarle dardos al Presidente quien insiste en que todo es una farsa.

Una caravana simbólica de legisladores que fungirán como fiscales en el caso contra Trump llevaron el proceso de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, al Senado, bajo control republicano, donde el equipo del presidente trabaja en una defensa que obtenga una absolución rápida.

A HISTORIC WALK: The impeachment managers are delivering the articles of impeachment to the Senate as the next phase of the impeachment case against President Trump is set to begin in the upper chamber. https://t.co/Aua5SDSNzf pic.twitter.com/HRtQjDmbwB

— ABC News Politics (@ABCPolitics) January 15, 2020