Cardi B ha sido la más reciente estrella de la música en abandonar Twitter pero estamos convencidos de que no va a ser la última.

Por redacción MiamiDiario

La rapera ha tomado esta drástica decisión después de una acalorada discusión con varios tuiteros que recriminaban y reprochaban a la rapera su reencuentro con Offset, reportó News Break.

Las palabras de la artista de origen dominicano no dejan lugar a duda. No va a permitir ni a consentir que nadie le diga lo que tiene que hacer con su vida. Y si eso supone perder una influencia directa sobre 15 millones de seguidores, pues que así sea.

“Un montón de jóvenes de 15 años diciéndome cómo vivir mi vida. Como si yo fuera una jod*** Ariana Grande cualquiera o algo así como si viniera de Disney o similar” empezó quejándose Cardi B en un directo en Instagram que fue seguido por miles de instagramers después de haber protagonizado la espantada de la otra red social.

“No expuse mi divorcio, un maldito secretario de la corte lo hizo. Y como la gente está creyéndose los rumores diciendo ‘Oh, este tipo tiene una niña embarazada’, esto y aquello, tengo que hacerlo. Abordarlo” continuó la rapera en un vídeo que se volvió viral durante el fin de semana.

“Ustedes quieren caosar a esta ‘nigga’. Hermano, si soluciono las cosas, ¿por qué van al Twitter de este ‘nigga’ para acosarlo? No tiene ningún p*** sentido. Todos quieren llamarse fans pero no me importa un carajo. Estoy cansada de eso” terminó Cardi B.

Parece que mientras el fandom o los seguidores en Twitter de la cantante no perdonan la supuesta infidelidad del rapero y productor, la propia Cardi B sí lo ha hecho. Aunque por el camino eso le haya costado 15 millones de seguidores.

