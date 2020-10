A tomar previsiones este jueves 15 de octubre la MacArthur Causeway sera cerrada en su totalidad entre las 7 pm y las 11pm debido a la visita del presidente Donald Trump a Miami.

La Policía de Miami informó del cierre de la importante vía a través de sus redes sociales. ” TRÁFICO: MPD ha sido informado de una visita de @POTUS el jueves 15 de octubre. La visita requerirá el CIERRE COMPLETO de MacArthur Causeway (I-395) de 7P a 11P. También se prohibirá el acceso de peatones y ciclistas a la Cswy”, escribieron en su Twitter.

TRAFFIC: MPD has been made aware of a visit from @POTUS on Thursday, October 15. The visit will require the FULL CLOSURE of the MacArthur Causeway (I-395) from 7P to 11P. Pedestrians and cyclists will also be prohibited from accessing the Cswy. pic.twitter.com/BrOHLjeyFa

— Miami PD (@MiamiPD) October 13, 2020