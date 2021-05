Charlie Crist, el hombre que fue gobernador republicano de Florida (2007-2011) y ahora es congresista demócrata de la nación, anunció que se postula para retomar las riendas del estado en 2022.

“Florida debe ser un lugar donde se recompensa el trabajo duro, la justicia es la misma para todos y las oportunidades están ahí para todos. Esa es una Florida para todos, y eso es por lo que me postulo para gobernador” tuiteó Crist y reportó el Nuevo Herald.

En otro anuncio de campaña, Crist atacó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, al decir: “Pero hoy, Florida tiene un gobernador que solo se centra en su futuro, no en el tuyo”.

Please join me for a major announcement live from St. Petersburg! https://t.co/ekqYcn9v0X

— Charlie Crist (@CharlieCrist) May 4, 2021