Dos lugares en centros comerciales, dos cadenas (incluido Subway) y dos roedores vivos destacan en esta edición de la lista de restaurantes cerrados en sur de la Florida que estuvieron un poco por debajo de lo aceptable en la inspección estatal.

Este es el resultado de las inspecciones de restaurantes del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de la Florida (DBPR) en los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, reportó el Nuevo Herald.

Un restaurante que no aprueba la inspección estatal permanece cerrado hasta que aprueba una nueva inspección.

Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, póngase en contacto con el DBPR. No nos llame a nosotros. No nos envíe un correo electrónico. No controlamos que lugar se inspecciona ni el rigor con el que el inspector hace su trabajo.

No incluimos todas las infracciones, solo las que más interesantes. Algunas infracciones se corrigen después que el inspector señala las deficiencias, pero hay que preguntarse ¿por qué existen esas infracciones en primer lugar? ¿Y cuánto tiempo habría pasado si no fuera por la inspección?

Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con humor.

Subway in Southland Mall, 20505 S. Dixie Hwy., Cutler Bay: Siete violaciones, una de alta prioridad.

Ya sean ratas o ratones, había “aproximadamente 20 excrementos de roedores debajo del lavamanos en el mostrador delantero”.

Tanto las boquillas de la máquina de refrescos como la bandeja inferior tenían una “sustancia similar al moho acumulado”.

Adivina qué había en la máquina de hielo. Sí, así es, una “acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho…”.

El Subway volvió a operar después de aprobar la reinspección del sábado.