La jugadora de la selección de Estados Unidos de fútbol femenino, Megan Rapinoe nuevamente está en el medio de una controversia, que le podría costar el contrato de patrocinio con la cadena de comida rápida Subway.

Rapinoe, que pide por la igualdad de los derechos humanos y el fin de la brecha salarial, se arrodilló durante la entonación del himno de los Estados Unidos, en los encuentros del balompié femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Esto no le agradó a la cadena de sándwich Subway, quien está pensando en rescindir el patrocinio la excéntrica futbolista.

“Boicotee a Subway hasta que despida a la antiamericana … ¡Megan Rapinoe, la canalla que se arrodilla para escuchar nuestro amado Himno Nacional!”, dijo el operador de una tienda de Wisconsin en una reunión que tuvo la franquicia.

El franquiciado leyó una nota que un cliente pegó con cinta adhesiva a la puerta de vidrio de su restaurante.

Subway Franchisees Want To Drop Ads With Woke Soccer Player Megan Rapinoe https://t.co/FwmrJI2aD7 via @gatewaypundit You betcha!

