En este época que el coronavirus de Wuhan entró en la segunda ola en Europa, el epidemiólogo Dr. Ali Mokdad hizo una serie de recomendaciones a las personas en Estados Unidos. “Tener mucho cuidado y cambiar nuestros comportamientos”, son unas de ellas. Asegura que “usar una máscara universal podría salvar casi 130.000 vidas del COVID-19″.

El Dr. Ali Mokdad, es profesor de Salud Global en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en una entrevista aconsejó a los residentes en Estados Unidos a “tener mucho cuidado y cambiar nuestros comportamientos” a medida que la nación se dirige hacia el invierno. Ya que es la considerada la peor temporada de transmisión viral, destacó CNBC.

Mokdad, también es director de Iniciativas de Oriente Medio. Hace poco realizó una investigación donde concluyó que en Estados Unidos podría ver más de 500,000 muertes totales por Covid-19 para fines de febrero de 2021.

Una cifra que es más del doble del número actual, si los diferentes estados que conforman la nación continúan reduciendo las restricciones al coronavirus de Wuhan.

Usar la máscara podrían salvar casi 130.000 vidas en EE.UU. Sin embargo, la investigación estima que se podrían salvar casi 130.000 vidas si el 95% de la población usa máscaras. El estudio de Mokdad se publicó en la revista Nature Medicine.

“Queremos dar una oportunidad para la salud pública y para que las personas se ayuden entre sí usando una máscara para no abrumar nuestros hospitales y UCI”, aseguró Mokdad en The News with Shepard Smith el pasado viernes.

EEUU: Más de 83,700 nuevos casos diarios de Covid-19

Estados Unidos reportó un número récord de más de 83,700 nuevos casos diarios de Covid-19 el viernes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El máximo histórico anterior de aproximadamente 77,300 nuevas infecciones ocurrió el 16 de julio. Estados Unidos ha informado más de 8.5 millones de casos totales de coronavirus y más de 224,000 muertes.

“Al observar la relación de las variables como las máscaras, la movilidad y las pruebas, y saber lo que hemos visto en el hemisferio sur, que los casos aumentaron en invierno incluso con todas las medidas que implementaron, el Covid-19 es estacional ”, Dijo Mokdad. “Desafortunadamente, en diciembre y enero, veremos un aumento en los casos y luego en las muertes”.

Sin embargo, Mokdad dijo que hacer cambios en el estilo de vida puede mitigar la propagación.

