El regreso del polémico peleador Connor McGregor no fue del todo éxitos para el irlandés, quien cayó ante el norteamericano Dustin Poirier.

McGregor perdió por nocaut en el segundo asalto del combate celebrado el sábado en el Fight Island de Abu Dhabi.

Luego del combate se determinó que el peleador irlandés tuvo una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha, por lo que deberá estar fuera de acción al menos por seis meses.

Así lo determinaron los médicos de la MMATV y de la compañía UFC, la cual es liderada por Dana White.

Antes de cumplirse los 180 días de reposo la UFC indicó que el peleador de las artes marciales mixtas deberá pasar por un chequeo médico en 45 días, para saber si está en condiciones.

De no superar la prueba tendrá que cumplir los seis meses, por lo que una próxima pelea la podría realizar casi finalizando el 2021.

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. I’m excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday ❤️

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 24, 2021