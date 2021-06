Un anónimo experto en criptomonedas sugiere que el Bitcoin entró en la fase de acumulación de acuerdo al método Wyckoff. Cómo funciona este modelo y por qué puede ser utilizado para predecir la evolución de precio de la moneda digital.

El futuro de Bitcoin es incierto: cayó 10% en las últimas 24 horas y su precio ronda los US$ 32.500. La nueva caída llevó a los analistas a especular sobre qué sucederá con la criptomoneda en los próximos meses.

Uno de ellos fue el experto en criptomonedas Tempting Beef, quien a través de redes sociales aseguró que el Bitcoin entró en un nuevo ciclo de “acumulación” del método Wyckoff.

Richard Demille Wyckoff falleció en 1934 y dejó un gran legado: es considerado como exponente dentro del análisis técnico ya que desarrolló una serie de cinco pasos que ayuda a los inversores a aproximarse al mercado, al cual llamó “método Wyckoff”.

Se trata de un modelo capaz de revelar las tendencias del mercado y qué pasará con el precio de una acción o un activo, según la oferta y la demanda.

En este caso, la fase de acumulación puede ser aplicada a la evolución de precio del Bitcoin: la demanda de la moneda caerá y por tanto también caerá su precio.

Debido a la falta de demanda, el próximo paso es que los inversores comiencen a liquidar parte de su activo. En resumen, el precio de Bitcoin podría bajar drásticamente nuevamente y, de acuerdo al modelo, no le será fácil volver a romper la barrera de los US$ 40.000.

En esta misma línea, Tempting Beef publicó el gráfico que muestra la posible acumulación de Bitcoin (conforme al modelo Wyckoff) y lo publicó en su cuenta de Twitter:

#Bitcoin stop it, I don’t want to draw Wyckoff patterns anymore.

Supply is getting exhausted, could be ready for phase C. pic.twitter.com/9U1B1zp489

— Tempting Beef (@tempting_beef) June 3, 2021