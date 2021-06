¿Cuántas veces escuchaste que el desayuno es la comida más importante del día mientras creces? Lo más probable es que hayan sido demasiadas veces para contarlas. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad Estatal de Ohio sugiere que el viejo dicho tiene algo de verdad.

El estudio, que fue publicado en la revista Proceedings of the Nutrition Society, encontró que los adultos que se saltan el desayuno tienen más probabilidades de perder varios nutrientes clave y tomar decisiones menos saludables durante el día.

Después de analizar los datos de más de 30,000 adultos estadounidenses, quedó claro que aquellos que se saltan el desayuno tienen más probabilidades de perder el calcio de la leche, la vitamina C de la fruta, así como una miríada de otras vitaminas y minerales que se encuentran en los cereales fortificados. incluyendo vitamina D y hierro.

“No solo los adultos que se saltan el desayuno se pierden nutrientes clave, como vitaminas y minerales, sino que también consumen más calorías, azúcares añadidos y grasas saturadas”, Stephanie Fanelli, MS, RDN, LD, primera autora del estudio y un estudiante de doctorado en la Facultad de Medicina de OSU, dice Eat This, Not That!

“Con el tiempo, este hábito podría aumentar el riesgo de aumento de peso y enfermedades crónicas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares”, agrega.

Actualmente, el calcio, el potasio, la fibra y la vitamina D se consideran “componentes dietéticos de preocupación para la salud pública” para la población general de los EE. UU., Como se indica en las pautas dietéticas más recientes del USDA.

Y a pesar de que, según los informes, los que se saltaron el desayuno comieron almuerzos, cenas y refrigerios más grandes que los que tomaron el desayuno, los investigadores encontraron que aquellos que se saltaron el desayuno tenían aún más probabilidades de no alcanzar el umbral mínimo de ciertos nutrientes.

“El desayuno es una oportunidad para comenzar con el pie derecho. Los alimentos que se comen comúnmente en el desayuno contienen vitaminas y minerales fortificados y naturales que comemos menos en las comidas posteriores a lo largo del día”, dice Fanelli.

Chris Taylor, profesor de dietética médica en OSU e investigador principal del estudio, explica que varios nutrientes, incluidos folato, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina A y vitamina D, son un producto de los alimentos fortificados para el desayuno.

“Pero también hay muchas vitaminas y minerales que se obtienen de cereales integrales, productos lácteos y frutas que provienen de alimentos que se comen comúnmente en el desayuno”, dice, y agrega que si bien puede haber algunos alimentos que se cruzan entre el almuerzo y el desayuno, el El desayuno tradicional a menudo requiere un conjunto de alimentos completamente separado.

El estudio también encontró que quienes desayunaban también parecían elegir mejor los alimentos a lo largo del día.

“Encontramos que los adultos que desayunaron tenían una calidad de dieta significativamente mejor, a pesar de consumir más calorías totales durante el día que aquellos que se saltaron el desayuno”, dice Fanelli. “Esto nos dice que las personas que desayunaron tomaron mejores decisiones dietéticas para el día, no solo en el desayuno”.