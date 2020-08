En medio de una matanza histórica de peces en la Bahía de Biscayne, los ojos del público están puestos en algunas de las causas de la terrible situación que plaga nuestras aguas: la contaminación por nutrientes y la proliferación de algas.

Por redacción MiamiDiario

El nitrógeno y el fósforo de los fertilizantes y los planes de tratamiento de aguas residuales en todo el estado sobrealimentan el crecimiento de algas tóxicas que hacen que el agua no se pueda beber y la agota el oxígeno, limpiar esas algas no ha sido barato, reportó Miami New Times.

Durante la última década, el estado de Florida ha gastado al menos $20 millones en la limpieza y prevención de la proliferación de algas en sus principales cuerpos de agua, según un estudio reciente del Grupo de Trabajo Ambiental sin fines de lucro (EWG).

El estudio recopiló noticias de todo el país para obtener una aproximación de cuánto ha gastado cada estado para hacer frente a los eventos de floración de algas a gran escala. Florida fue bastante baja en la lista en comparación con Ohio, que ha gastado al menos $ 815 millones desde 2010, pero los investigadores reconocen que su estudio es una subestimación significativa de los costos reales y que el gasto apenas está comenzando para Florida.

“Solo miramos los costos de prevención y tratamiento, no los costos del turismo o la pesca comercial. Queríamos ver lo que la gente realmente ha gastado”, dice Anne Schechinger, analista principal de EWG y autora del estudio.

Schechinger le dice a New Times que pasó un tiempo revisando noticias sobre floraciones de algas verde azuladas en cinco cuerpos de agua importantes en Florida, incluido el lago Okeechobee, una de las principales fuentes de agua potable del estado .

La investigación de Schechinger se centró en las algas verdiazules, pero dice que fuentes similares de contaminación por nutrientes pueden conducir a los infames eventos de marea roja que sacudieron el Golfo de México el año pasado, matando a miles de peces y dejando a muchas personas con miedo de acercarse al agua. El tipo de algas que causa la marea roja se observó en muestras de agua recientes del condado de Sarasota, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

