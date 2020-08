“El pelo es muy importante en términos de implicaciones sociológicas. Un good hair day hace a la gente sentirse más segura, más sociable y mejor en general”, sostiene Marianne LaFrance, psicóloga que coordinó un estudio al respecto en la Universidad de Yale.

En ese sentido, las personas no solo gastan tiempo y dinero en cuidar su cabello sino que también utilizan pelucas para cambiar de estilo temporalmente. Son el secreto mejor guardado de los cambios de look de las famosas.

Sin embargo, no te das cuenta del cambio porque estos complementos son cada vez más reales. En la industria de la belleza existen pelucas de distintas calidades, algunas ofrecen un aspecto más natural y otras están hechas de fibras sintéticas.

Las pelucas de pelo natural pueden durar más de un año cuando se cuidan debidamente y admiten cambios de estilo, como tintes e incluso permanentes, mientras que las de material sintético duran entre dos y tres meses.

Una amante de las pelucas de buena calidad es Khloe Kardashian, quien tiene una colección de extensiones listas para cambiar su look en cualquier momento que lo amerite. Además, su armario de pelucas sirve como “decoración” para su hogar.

Sin embargo, aunque suena un poco extraño, tiene todo el sentido del mundo que Khloe Kardashian haya pensado en un armario exclusivamente para sus extensiones rubias.

Y es que la empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense suele cambiar de imaginar constantemente, de los bobs más cortos y platinos a las larguísimas melenas doradas. Por esta razón, necesariamente requiere muchas opciones a la mano y bien clasificadas.

De hecho, en la fotografía que circula por internet podemos ver hasta las extensiones del rubio rosado que llevó durante un par de semanas.

Esto no es algo nuevo para las fans de “Keeping Up with the Kardashian”, ya que las hermanas, sobre todo Kylie, Kourtney y Khloé, están en permanente competencia por mostrar el cambio de look más sexy e innovador.

Por tanto, tienen acostumbrados a sus seguidores con nuevas noticias. Por ejemplo, hace algún tiempo Khloe montó un gimnasio en su última mansión que dejó a todos boquiabiertos ante una de sus locas ocurrencias. Entonces, ¿por qué no otorgaría un espacio especial solo para sus extensiones?

El diseño del armario para las extensiones rubias de Khloe es muy sencillo. Está dividido en dos partes iguales en las que las extensiones cuelgan de las típicas perchas negras para pantalones. Y justo encima podemos evidenciar varias cabezas de color rosa para su colección de pelucas.

Sin duda, esta imagen provoca diversas dudas en sus seguidores, tales como ¿tendrá una habitación dedicada exclusivamente a la belleza y cosmética? ¿Cuándo podremos ver cómo organiza su maquillaje, cremas de tratamiento, planchas y otras herramientas?

