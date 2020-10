A medida que la pandemia del coronavirus continúa afectando al estado, los funcionarios informan que el 60% de los estudiantes en Florida han regresado a las aulas. Representa unos 1.8 millones de niños y adolescentes, pero ya han detectado varios casos de contagios entre los estudiantes. Eso preocupó a los pediatras.

Redacción MiamiDiario

El Dr. Ronald Ford, director médico del Joe DiMaggio Children’s Hospital, dijo que no ha visto un gran aumento en los casos desde que reabrieron las escuelas en el sur de Florida. Eso no significa que los padres no deban estar en guardia, dijo Ford.

“Mi mensaje para los padres es que se mantengan alerta”, dijo Ford.

Ford también sugiere que los padres estén conscientes de si hay casos de COVID-19 en las escuelas de sus hijos y si los administradores escolares están siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

De Santis: Niños y adolescentes tienen riesgo tan bajo de morir no tiene sentido que estén en casa

El gobernador Ron DeSantis declaró, “los niños y adolescentes tienen un riesgo tan bajo de morir de COVID-19 que no tiene sentido mantenerlos en casa”.

“De cara al futuro, sea lo que sea lo que depare el futuro, los cierres de escuelas deberían estar fuera de la mesa”, agregó DeSantis.

El gobernador de Florida manifestó que mantener a los estudiantes en el aprendizaje a distancia afecta su bienestar físico, mental y social.

9 niños han muerto en Florida por COVID

No obstante, según el informe del 19 de octubre del Departamento de Salud de Florida, alrededor de 64.110 menores habían sido diagnosticados con COVID-19 en el estado. 807 fueron hospitalizados y 9 murieron.

Los superintendentes de las escuelas públicas en los condados de Miami-Dade y Broward han dicho que dependerán de datos locales para tomar decisiones escuela por escuela. Más recientemente, Miami-Dade cerró dos escuelas, Mast Academy y Coral Park Elementary, en un esfuerzo por contener los brotes de coronavirus.

Al 19 de octubre, había 13,537 casos pediátricos de COVID-19 en Miami-Dade y 8,476 casos pediátricos en Broward, según datos estatales.

Los epidemiólogos han advertido que los niños pueden ser esparcidores silenciosos. Los datos estatales muestran que el 17% de los menores que fueron evaluados en el condado de Miami-Dade estaban infectados. Aproximadamente el 15% de los menores que fueron examinados en el condado de Broward también estaban infectados.

Los registros muestran que 76 escuelas en el condado de Broward y 80 escuelas en Miami-Dade han reportado casos. Las Escuelas Públicas del Condado de Broward también informaron casos de coronavirus asociados con la oficina del distrito en Fort Lauderdale y el transporte escolar.

