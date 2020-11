El director médico de la UCI de Jackson South está muy preocupado por el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en Florida. Aseveró que las “Muertes y admisiones hospitalarias son graves señales de advertencia“.

El director médico de la UCI de Jackson South, Dr. Andrew Pastewski muestra preocupación y sinceridad sobre su experiencia en la primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus de Wuhan en Florida, reportó Local 10.

“Mi muerte más reciente por COVID-19 fue anoche; él tenía 46 años y era padre de dos”, comentó el Dr. Andrew Pastewski.

“Estamos viendo más casos. Estamos mejorando, pero seguimos viendo las muertes “, aseguró el director médco de la UCI de Jackson South.

Pastewski manifestó que las llamadas difíciles a los familiares que lloran a los pacientes que no sobrevivieron “carcomen agresivamente el alma de alguien cuando tienen que hacer eso una y otra vez”.

.@JacksonHealth’s Dr. Andrew Pastewski speaks with concern and candor about his experience on the frontlines of this on-going fight against #covid19 – the difficult calls to weeping family members: “My most recent Covid death was last night, was a 46-year-old, a father of two.” pic.twitter.com/Ufxu0bDS3C

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) November 12, 2020