Este viernes se podría cerrar uno de los capítulos más atroces que ha vivido los Estados Unidos y es que se dará a conocer la sentencia que recibirá el exoficial Derek Chauvin.

El expolicía fue hallado culpable del asesinato del dirigente George Floyd, hecho que ocurrió el pasado 20 de mayo del 2020, en Mineapolis, Minnesota.

Chauvin fue condenado por asesinato involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y violencia involuntaria en segundo grado por presionar su rodilla contra el cuello de Floyd durante aproximadamente nueve minutos y medio.

El video de un transeúnte se observó el arresto de Floyd por sospecha de aprobar un billete de $ 20 falsificado provocó protestas en todo el mundo y un ajuste de cuentas a nivel nacional sobre la raza y la brutalidad policial.

Chauvin será sentenciado solo por el cargo más grave, que tiene una pena máxima de 40 años.

Pero la jurisprudencia dicta que una sentencia de 30 años sería la sentencia máxima práctica que el juez Peter Cahill podría imponer sin riesgo de ser anulado en la apelación.

Los fiscales han pedido que el expolicía sea sentenciado a 30 años, por cometer delitos atroces que conmovieron a la nación.

Former Minneapolis police Officer Derek Chauvin learns his sentence Friday for murder in George Floyd’ s death, closing a chapter in a case that sparked global outrage and a reckoning on racial disparities in America.https://t.co/rwAXN10ri7

— TribLIVE.com (@TribLIVE) June 25, 2021