Delta ha puesto todo su empeño en atender a los clientes durante la pandemia del COVID-19, incluyendo la implementación de la exención de cuotas por cambios en marzo de 2020. Delta está duplicando el esfuerzo de facilitar a los clientes la reserva, cambio o cancelación de sus planes de viaje, haciendo permanente esta política en los boletos adquiridos para viajes dentro de los EE. UU.

El CEO de Delta, Ed Bastian, indicó que “hemos dicho antes que necesitamos enfocar la flexibilidad de manera diferente a como lo ha hecho esta industria en el pasado. El anuncio de hoy se basa en esa promesa para asegurarnos que estamos ofreciendo a nuestros clientes flexibilidad, más espacio y atención líder en la industria”.

Añadió que “queremos que nuestros clientes reserven y viajen con tranquilidad, sabiendo que seguiremos evaluando nuestras políticas para mantener el alto nivel de flexibilidad que esperan”.

La eliminación de cuotas por cambio entra en vigor inmediatamente e incluye los boletos adquiridos para viajes dentro de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en First Class, Delta Premium Select, Delta Comfort+ y Main Cabin, con la excepción de los boletos en Basic Economy.

Además, Delta extenderá su exención de cuotas por cambios para los vuelos comprados recientemente, incluidos los vuelos internacionales y las tarifas de Basic Economy, hasta finales de año y extenderá el vencimiento de los créditos de viaje hasta diciembre de 2022 para los boletos reservados antes del 17 de abril de 2020.

#ICYMI: If you’re considering holiday travel this year, know you’ll be in good hands with us. We’re extending our middle seat blocks into January 2021.

— Delta (@Delta) August 24, 2020