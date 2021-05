Durante una conferencia de prensa en el condado de Baker, el gobernador Ron DeSantis anunció que los directores y maestros de escuelas públicas en Florida recibirán bonos de $ 1,000.

DeSantis dijo que la Legislatura de Florida aprobó la medida y dijo que las bonificaciones se aprobarán oficialmente una vez que firme el presupuesto estatal en el futuro cercano, reportó Local10

Las bonificaciones para los directores y los maestros de Pre-K hasta el 12º grado serán financiadas por los fondos de la tercera ronda proporcionados al estado del Fondo de Ayuda de Emergencia de las Escuelas Primarias y Secundarias.

Schools in Florida are open, and we're saying thank you to our hard-working teachers in the classroom by giving them $1,000 bonuses and raises. #180Days #OpenSchools

