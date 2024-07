Desapareció en Michigan y semanas después lo vieron en livestream de Twitch en Miami

Troy Coleman, un adolescente de 17 años de Michigan, desapareció el 17 de mayo de 2024 en Mt. Morris Township. Desde entonces, su familia y amigos no habían tenido noticias de él, lo que provocó una angustiante búsqueda.

Troy, quien sufre de alucinaciones y necesita medicación, fue reportado como desaparecido por su padre, Weston Coleman. Pese a que se registraron varios avistamientos posibles en las semanas siguientes, ninguno fue confirmado.

La desaparición de Troy atrajo la atención de la comunidad y de las autoridades locales. Sin embargo, la búsqueda no había dado frutos significativos hasta que una serie de eventos inesperados llevaron a uno de sus familiares a verlo de nuevo. Lo insólito de la situación es que fue en una transmisión en vivo de Twitch. Las imágenes del chico fueron captadas a 1.200 millas de distancia, en Miami.

La noticia del avistamiento de Troy se difundió cuando un popular streamer de Twitch, FaZe Lacy, compartió en su perfil de X que recibió un correo electrónico de alguien que afirmaba ser el hermano del joven desaparecido.

En las imágenes de la transmisión se pudo ver como los streamers estaban sorprendidos por el comportamiento del chico. Incluso llegaron a burlarse y pensaron que quizás estaba bajo los efectos de estupefacientes. Sin embargo, todo cambió tras recibir un email.

FaZe Lacy, conocido streamer de Twitch y personalidad influyente en las redes sociales, recibió un correo electrónico que cambió el curso de la búsqueda de Troy. En su publicación en X el 3 de julio, compartió una imagen fija del joven que apareció en su transmisión en vivo.

“Hola, mi nombre es Trent Coleman y mi hermano menor desaparecido de Michigan estaba en la transmisión de Clix y Lacy en Miami. Llevaba shorts verdes y se estaban burlando de él. No está drogado, es esquizofrénico y tiene 17 años. Si alguien puede contactarme sobre esto, estaría muy agradecido. Ha estado desaparecido durante tres meses y su caso fue considerado un homicidio en Michigan”, decía el correo de Trent Coleman.

Lacy, conmocionado por la revelación, decidió compartir la historia en su perfil público. Su intención es que de alguna manera ayude a dar con el paradero de Troy.

3 months ago a 17 year old kid went missing and was put on homicide. Yesterday on stream he came up to me and Clix and now his family knows he is alive and in Miami. I wasn’t sure if i should make this public but im hoping somehow this helps him be found for his family. pic.twitter.com/vs6SRGXgOP

— FaZe Lacy (@LacyHimself) July 3, 2024