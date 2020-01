Detienen motociclistas acróbatas que ponen en peligro a conductores en Miami

La policía de Miami informó que detendrán a los motociclistas que realicen acrobacias en las vías y pongan en peligro a otros conductores.

Esa advertencia la habían realizado desde hacía unos días el departamento de policía de Miami-Dade, indicando que arrestarían a los conductores de motocicletas y cuatrimotores tipo ATV que cometieran imprudencias en las vías del sur de Florida, dio a conocer diariolasamericas.com.

Hasta los momentos los resultados de estos operativos en Miami-Dade han sido varias personas arrestadas y dos agentes heridos cuando intentaron detener a un grupo de más de 40 motociclistas y cuatrimotores en la avenida 127 y la Sunset Drive.

También se conoció que un cuatrimotor chocó con una furgoneta, otro grupo aterrorizaba a los conductores en la avenida 27 dirección norte.

En las redes sociales se pueden observar cientos de videos que dan a conocer los graves accidentes que ocurren por maneja de forma irresponsable y se hacen piruetas en vías que no son adecuadas para esas demostraciones.

Biker falls on 8-36 during MLK ride out in Miami Florida

📸 @ziptiestuntz_420

“I was doing a no hander, and all the sudden wind blew me to the right

The rider suffered some road rash but was able to drive his bike away with no injuries. #miami #florida pic.twitter.com/ABTznyDl2S

— Story still developing… (@ppv_tahoe) January 20, 2020