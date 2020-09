Como señal de protesta en contra del racismo, Miami Dolphins anunció que sus jugadores no estarán en el campo para el himno nacional en la apertura de la temporada del domingo.

Jay Williams de ESPN, compartió un vídeo de varios jugadores que explican que “permanecerán adentro” durante “The Star-Spangled Banner”.

La demostración del equipo incluye quedarse adentro para “Levantar cada voz y cantar”, el himno nacional de los afroamericanoss, que la NFL ha decidido que se tocará antes de cada juego de una semana.

“Si pudiéramos corregir nuestros errores, no necesitaríamos dos canciones”, dijo el centro Ted Karras en el video.

BREAKING NEWS: The@MiamiDolphins players will stay inside for both national anthems. They express their discontentment with what they call “fluff and empty gestures” by the @NFL pic.twitter.com/ghUktHhPt9

— Jay Williams (@RealJayWilliams) September 10, 2020