La Lotería de la Florida anunció que Luis Calvo, de 51 años, de Miami, y Lee Fisher, de 57 años, de Saint Petersburg, reclamaron cada uno un premio de $1 millón en raspaditos.

Los afortunados ganaron en juego raspadito BILLION DOLLAR GOLD RUSH SUPREME.

Se pudo conocer que los sujetos utilizaron un buzón seguro ubicado en la Oficina de Distrito de Miami.

Calvo y Fisher eligieron recibir sus ganancias como un pago único de $880,000.00.

Calvo compró su boleto ganador en Sunflex, ubicado en 6120 Northwest 27th Avenue en Miami.

Fisher, por su parte, compró su boleto ganador en Publix, situado en el 3700 de la calle 4ª Norte en San Petersburgo.

Cada minorista recibirá una comisión extra de 2.000 dólares por la venta del billete ganador del Rasca y Gana.

El juego BILLION DOLLAR GOLD RUSH SUPREME se lanzó en febrero y cuenta con cuatro premios máximos de $15 millones, el mayor premio máximo de un raspadito ofrecido por la Lotería de la Florida.

El juego también ofrece 24 premios de $1 millón. Las probabilidades generales de ganar el juego son de una en 2.59.

Los jugadores también pueden ingresar boletos no ganadores de GOLD RUSH SUPREME en la promoción de juego de bonificación de Gold Rush Supreme.

En cada uno de los ocho sorteos, un jugador ganará un premio mayor creciente a partir de $10,000, cinco jugadores ganarán $5,000 cada uno, 15 jugadores ganarán $1,000 cada uno y 20 jugadores ganarán $500 cada uno.

Los juegos de raspaditos son una parte importante de la cartera de juegos de la Lotería, ya que comprenden aproximadamente el 75 por ciento de las ventas de boletos y generan más de $1 mil millones para el Fondo Fiduciario para el Mejoramiento de la Educación (EETF) en el año fiscal 2019-20.

Las oficinas de la Lotería de la Florida actualmente están abiertas al público solo con cita previa para los jugadores con premios valorados en $600 o más.

