Eduardo Montalvo: ¿Qué le falta a esta Navidad?

Mientras me encontraba de compras, vi un letrero que, al principio, no comprendí, y que luego me causó una gran indignación. Este letrero decía en inglés: “Happy Xmas”.

Por Eduardo Montalvo

¿Qué carajo era eso? Bien haya sido por la facilidad o por falta de espacio, quien hizo este letrero tuvo que haber sido un liberal o un timorato. ¡No había otra explicación!

La palabra a la cual el letrero hacía referencia era “Christmas” (Navidad), y no importa si la intención era abreviarla o excluir el nombre de Cristo, ésta resultaba más que antipática… era una falta de respeto a todos los cristianos.

Molesto por el letrero, busqué y conseguí una justificación al uso de la X en la palabra Christmas que argumenta que esta letra en griego se pronuncia Chi, que es la primera letra de la palabra Christós, y que en inglés es Christmas, así que esta letra simboliza a Cristo. Pero, a mí que no vengan con cuentos; si me van a dar un saludo navideño no me saquen a Jesucristo de la ecuación, porque el único motivo de la Navidad es Nuestro Señor Jesucristo, ¡ningún otro!

Desde hace tiempo, los liberales y los ateos han estado tratando de eliminar a Jesucristo de las celebraciones navideñas. Ahora, los anuncios comerciales evitan decir “Feliz Navidad” y, en cambio nos dicen “Felices Fiestas”. Este intento de excluir a Jesucristo de las celebraciones decembrinas es parte de un ataque bien planeado por la Izquierda Liberal para sacar a Dios de nuestras vidas, para despojarnos de nuestra espiritualidad, religión y fe cristiana, lo que es absolutamente inaceptable.

Mientras que los liberales no gustan de la Navidad, por el contrario, les encanta la fiesta llamada Kwanzaa, cuyo significado es “Primera Cosecha”. Este festejo afroamericano fue creado hace apenas 53 años en nuestro país, y es observado por algunos negros americanos desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero. Su propósito es “ayudar a los afro estadounidenses a unirse de nuevo con su herencia cultural e histórica africana, uniéndose en meditación y estudio alrededor de principios basados no solo en tradiciones africanas, sino también en principios humanistas comunes´. ¡Más comunista que esto, sólo es Fidel!

Por su parte, del 20 al 30 de diciembre, los judíos celebran la festividad llamada Hanukkha. Esta festividad conmemora la victoria de los Macabeos sobre los sirios y la re-dedicación del Segundo Templo de Jerusalén, 165 años antes de Cristo. Por ende, nada tiene que ver con la Navidad.

La Navidad o Natividad es la celebración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y se celebra el 25 de diciembre. Mientras que la Nochebuena se celebra la noche del 24. Esta es en realidad la fecha en que se dice que nació el Niño Jesús. Estas dos fechas son el verdadero motivo de las celebraciones decembrinas, junto con el Fin de Año, por añadidura.

Para justificar mi reclamo de una Navidad Cristiana, tengamos en cuenta que el conjunto de religiones Abrahámicas conocido como Cristianismo tiene la mayor cantidad de devotos en todo el mundo, calculándose en unos 2,440 millones.

En los Estados Unidos de América, se estima que casi el 80% de nuestra población profesa la fe cristiana; esto significa que existen unos 265 millones de cristianos, entre católicos y protestantes en nuestro país. Entonces, ¿por qué carajo tenemos que estar celebrando otras fiestas distintas a la Navidad?

¡Si la mayoría de nosotros somos cristianos, entonces la Navidad debe ser el festejo!

Además, nuestra nación es cristiana desde su génesis, sus fundadores eran fervorosos cristianos, sus fundamentos y preceptos son cristianos, y nuestro dios es el Dios Cristiano, ¡ningún otro!

Por esto, quiero hacerte una invitación esta Navidad: Ármate de valor y conviértete en un portador del mensaje cristiano de la Navidad; déjales saber a todos que el motivo de las fiestas decembrinas es la celebración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. No tengas miedo, enarbola tu fe cristiana y emprende una cruzada por el rescate y la preservación de nuestras creencias y tradiciones.

Así que, cuando te venga algún comecaca a decirte “Happy Holidays” no pierdas la calma, respira profundo, y haciendo el mayor de tus esfuerzos respóndele, con cortesía:

“Feliz Navidad para ti también».

