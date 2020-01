EEUU expectante ante declaración de Trump sobre ataque iraní

Estados Unidos está a la espera de la declaración del presidente, Donald Trump, sobre un ataque con misiles balísticos lanzado desde Irán contra dos bases aéreas en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. Dependiendo de que haya o no víctimas mortales estadounidenses, la respuesta podría ser un nuevo ataque.

El Pentágono confirmó que el ataque, una posible represalia de Irán por el asesinato por parte de EE.UU. del general Qasem Soleimaní, se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil.

Pero en un comunicado los Guardianes de la Revolución iraní solo citan la base de Ain al Asad y fuentes policiales y militares iraquíes confirmaron en principio a Efe también únicamente ese bombardeo y no el de Erbil.

Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si había víctimas y que están trabajando en las evaluaciones iniciales de los daños.

Un ataque desde Irán

Bajo el nombre «Operación Mártir Soleimani», la Guardia Revolucionaria disparó decenas de misiles balísticos contra las bases aéreas de Ain al Asad y Erbil.

«Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y dirigidos contra al menos dos bases militares iraquíes«, señaló la nota y precisó que están trabajando en las evaluaciones iniciales de los daños.

Según el Pentágono, en esas instalaciones permanecen tropas estadounidenses y de la coalición.

«Esas bases han estado en máxima alerta debido a las señales de que el régimen de iraní planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses en la región», añadió el comunicado.

Trump: «Todo está bien»

Trump aseguró horas después de la acción militar iraní que «todo está bien«, y anticipó que hará una declaración al respecto.

«Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia», escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.

El presidente ratificó en su mensaje que los misiles fueron lanzados «desde Irán hacia dos bases militares situadas en Iraq».

Trump agregó que están evaluando víctimas y daños, sin abundar en mayores detalles.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, indicó que el presidente estadounidense habló con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la situación de seguridad en Medio Oriente y en Libia y que acordaron mantener una coordinación estrecha.

.@realDonaldTrump spoke today with Chancellor Angela Merkel of Germany. The two leaders discussed the security situation in the Middle East and Libya and agreed to continue close coordination moving forward. — Judd Deere (@JuddPDeere45) January 8, 2020

También dialogó con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, sobre la situación en Irak e Irán, así como sobre asuntos bilaterales y regionales cruciales, apuntó Deere en su cuenta de Twitter.

Today, @realDonaldTrump spoke with His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of the State of Qatar. The President thanked the Amir for Qatar’s strong partnership with the United States. — Judd Deere (@JuddPDeere45) January 8, 2020

Después de los informes procedentes de Irak, el mandatario se reunió con los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y de Defensa, Mark Esper, así como con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, según versiones de periodistas.

En una de las primeras medidas adoptadas por Washington, la Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió que las aerolíneas comerciales de EE.UU. operen sobre el espacio aéreo de Iraq e Irán, y sobre los golfos Pérsico y de Omán.

Irán avisa que el ataque es un primer paso

Los Guardianes de la Revolución iraní informaron de que el ataque contra la base militar Ain al Asad es un primer paso de su «dura venganza» por el asesinato de Soleimaní.

«Al Gran Satán, el régimen cruel y arrogante de EEUU, advertimos de que cualquier otra maldad, violación u otras medidas se enfrentará a una respuesta más dolorosa y aplastante», aseguró el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en un comunicado colgado este miércoles en su pagina web sobre al ataque en Ain al Asad.

En esa base se encuentran soldados norteamericanos desplegados en el marco de la coalición internacional liderada por EE.UU. de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En noviembre pasado, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y su esposa Karen, visitaron esa instalación y sirvieron una comida de Acción de Gracias a unos 150 militares estadounidenses.

También Trump estuvo en ese lugar junto a su mujer Melania, en diciembre de 2018, en una visita sorpresa de la que no fueron informadas ni siquiera las autoridades iraquíes «por motivos de seguridad».

#ULTIMAHORA En su último Tuit, El Canciller Iraní, Mohammad Javad Zarif @JZarif afirma que su país no busca la escalada o la guerra, sino que se defenderán de cualquier agresión. #IranvsUSA pic.twitter.com/3kqQhcB055 — Isabel Mejia (@isabel_mevi) January 8, 2020

Jamenei insiste en sacar a EEUU de la región

En un discurso televisado en la ciudad de Qom, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, dijo este miércoles (08.01.2020) que es necesario expulsar a las tropas estadounidenses de la región de Oriente Medio y afirmó que el ataque con misiles contra las bases militares en Irak que albergan a soldados de EE.UU. fue una «bofetada en la cara» de la potencia norteamericana.

«Se les dio una bofetada, pero tal acción militar no es suficiente, la presencia corrupta de EE.UU. debe terminar«, subrayó el líder. Jamenei denunció que los estadounidenses trajeron a Oriente Medio «guerra, sedición y destrucción».

«No es el momento adecuado para salir de Iraq

Horas antes del ataque, Trump descartó que planee sacar próximamente a las tropas estadounidenses de Iraq y se retractó de su amenaza de atacar objetivos culturales iraníes, al comprometerse a «obedecer las leyes» internacionales en ese sentido.

«En algún momento queremos salir (de Iraq), pero este no es el momento adecuado«, subrayó Trump, al añadir que esa retirada «sería lo peor que le puede pasar a Iraq» porque ampliaría la «presencia» de Irán en el país.

Estados Unidos tiene entre 5.000 y 6.000 militares en Iraq, según distintas estimaciones, y el asesinato el pasado día 3 de Soleimaní ha aumentado la presión en el país árabe a favor de una retirada de las tropas internacionales.

Nancy Pelosi: América y el mundo no se pueden permitir una guerra

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió en un mensaje en Twitter que Estados Unidos se enfoque en resguardar a su personal en esos lugares.

“Siguiendo de cerca la situación luego de los bombardeos contra las tropas estadounidenses en Irak. Debemos garantizar la seguridad de nuestros miembros del servicio”, dijo Pelosi.

La representante demócrata fustigó el desarrollo de la política exterior estadounidense de los últimos días: “incluso [se debe] poner fin a las provocaciones innecesarias de la Administración y exigir que Irán cese su violencia. América y el mundo no pueden permitirse la guerra”.

Los ayudantes de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, confirmaron que los legisladores hablaron por teléfono con el vicepresidente Pence el martes, dijo la agencia AP.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020

