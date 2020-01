Gobierno de Trump evalúa sancionar a Luis Parra y otros diputados

La administración de Donald Trump maneja la posibilidad de sancionar a los parlamentarios que intentaron asaltar la Asamblea Nacional el pasado domingo 5 de enero, al imponerse obviando el reglamento de sesiones y sin quórum las funciones directivas de dicho poder del Estado venezolano, según publicó noticierodigital

La lista de posibles sancionados estaría integrada por el diputado Luis Parra, quien se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional, y quien supuestamente habría firmado anteriormente cartas de buena conducta a personas investigadas por corrupción.

A través de su cuenta de Twitter, Reuters pubicó: “Exclusiva – El gobierno de Donald Trump considera sanciones de EEUU contra algunos legisladores venezolanos, incluyendo @LuisEParra78, quien es respaldado por @NicolasMaduro por el intento de tomar el Congreso liderado por la oposición -Fuentes de EEUU”, posteó Reuters en su cuenta Twitter.

Exclusive- @realDonaldTrump administration considering U.S. sanctions against some Venezuelan lawmakers, including @LuisEParra78, over @NicolasMaduro-backed bid to take over opposition-led Congress -U.S sources

