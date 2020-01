Exitoso primer lanzamiento del 2020 del cohete Falcon 9 de SpaceX

Todo un éxito fue el primer intento del lanzamiento de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX este 2020, el hecho ocurrió el pasado 6 de enero desde Cabo Cañaveral en Florida.

En este primer intento del año -de la empresa del multimillonario Elon Musk- envió al espacio 60 mini satélites más, el objetivo es lograr mejorar la conexión de Internet, además aprovechó para probar un nuevo recubrimiento oscuro que ayude a observar mejor las estrellas a pesar de los satélites que orbitan. informó cbslocal.com.

Este es el cuarto vuelo del cohete Falcon 9. En la primera etapa el propulsor salió y aterrizó en una plataforma oceánica, los satélites Starlink continuaron saliendo hacia la órbita para unirse a 120 satélites que fueron lanzados el año pasado. Cada satélite pesa 260 kilogramos.

Con esta nueva flota de Starlink, ahora el fundador y director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, tiene 180 satélites en el espacio. su plan en seguir lanzando miles de estos satélites compactos de panel plano para proporcionar un servicio global de Internet.

En mayo de 2019 Musk lanzó el primer lote Starlink al espacio, luego en noviembre puso en órbita un segundo grupo de satélites, en ese momento los astrónomos se quejaron de que el brillo de los artefactos obstaculizaban sus observaciones.

La solución de SpaceX fue crear un recubrimiento especial oscuro para disminuir la reflectividad. Esta pintura se colocó en uno de los satélites lanzados el 6 de enero para probarla.

El director del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, Jeff Hall, aseveró que los Starlinks han sido un problema ocasional por el momento, no obstante agregó que el riesgo de observar las estrellas aumentará a medida que la constelación se expanda y otras compañías lancen sus propias flotas.

Hall es el director del comité sobre contaminación lumínica, desechos espaciales e interferencia de radio de la Sociedad Astronómica Americana, y trabaja con la empresa SpaceX para solucionar esa situación.

El astrónomo destacó el pasado lunes, «Cualquier cosa que oscurezca los satélites es un paso en la dirección correcta». sobre el revestimiento comentó que aún es muy pronto para saber si funcionará, agregó, «definitivamente es solo un primer paso y no es suficiente para mitigar los problemas que la astronomía experimentará con los Starlinks».

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 48th successful landing of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/wLal1xfsjO

— SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020