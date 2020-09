El Departamento de Estado de los EE.UU , a través de un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se pronunció sobre la excarcelación de los presos políticos en Venezuela.

Este lunes el régimen venezolano anunció el “indulto” de 110 perseguidos y presos políticos. Medida sobre la cual se pronunció el Departamente de Estado a través de un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

“No se debe aplaudir la restauración de los derechos constitucionales que fueron retirados ilegalmente. No olvidemos que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente a cientos de presos políticos. Todos estos presos deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional”, dijo un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Estados Unidos considera que “Más importante aún, ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional se dejarán engañar por acciones simbólicas. Las condiciones para unas elecciones libres y justas son claras. Maduro debe levantar la prohibición de partidos políticos y candidatos, respetar la libertad de expresión y de prensa de los venezolanos, poner fin a la censura, disolver sus escuadrones de la muerte, establecer una comisión electoral honesta e independiente y dar la bienvenida a observadores electorales internacionales independientes “.

Declaración textual en ingles:

‘Restoring constitutional rights that were illegally taken away should not be applauded. Let us not forget that Maduro continues to arbitrarily detain hundreds of political prisoners. All of these prisoners should be released immediately and unconditionally.

More importantly, neither the Venezuelan people nor the international community will be fooled by token actions. The conditions for free and fair elections are clear. Maduro must lift the ban on political parties and candidates, respect Venezuelans’ freedom of speech and the press, end censorship, disband his death squads, provide for an honest and independent electoral commission, and welcome independent international election observers.’