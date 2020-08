Marco Rubio, senador del estado de la Florida, se pronunció en twitter en torno a la excarcelación del diputado, Juan Requesens, medida que se concretó la tarde de este viernes 28 de agosto.

Rubio aseguró que Requesens nunca debió estar privado de libertad y exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos de Venezuela además de la completa libertad para el parlamentario, reportó El Pitazo.

«Requesens no está libre. Juan nunca debió haber sido arrestado; su único crimen fue hablar en contra del brutal régimen de Venezuela . Maduro debería liberar a todos los presos políticos», escribió Rubio en su cuenta Twitter.

While Venezuelan Deputy @JuanRequesens, a member of @AsambleaVE, is now reunited with his family, Requesens isn’t free. Juan should of NEVER been arrested, his only crime was speaking out against the brutal regime in #Venezuela. Maduro should release all political prisoners. https://t.co/AfQCjlc1Hx

