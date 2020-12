Estados Unidos superó los 19 millones de casos confirmados de coronavirus este domingo informaron funcionarios de salud del país. Ahora está preocupados por los millones de personas que viajaron propagando -aún más- el microorganismo por todo el país.

Redacción MiamiDiario

Este domingo, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registró un total de 19.016.301 contagios y 332.251 muertos por el nuevo coronavirus de Wuhan.

Los funcionarios de salud les preocupa que los casos de virus y las muertes continúen aumentando. El motivo es que millones de estadounidenses viajaron para ver a amigos y familiares durante las vacaciones decembrinas, volviendo a ignorar las súplicas para quedarse en casa, relató DW.

Estados Unidos ha contabilizado más de 200.000 casos al diariamente desde que empezó el mes de diciembre. Cabe destacar que este incremento acelerado empezó a partir del Día de Acción de Gracias donde más de 40 millones de personas viajaron por todo el país propagando el virus.

Los datos oficiales de los centros de Salud indican que hay más de 300.000 fallecidos por coronavirus en todo el país.

No obstante, los expertos aseguran que hay más contagios y más víctimas porque muchas veces las personas no reportan los casos o no se realizan los exámenes pertinentes para saber que padecen el mortal virus.

En el caso de Florida, el departamento de Salud del estado reportó 21.211 fallecidos y 1.270.000 contagiados para este lunes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus que causa la COVID‑19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies.

Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID‑19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca.

