Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G volvió a impactar a sus seguidores de Instagram. Posando solamente con un hilo dental y abrazando un oso de peluche. Sencillamente… ¡Enloqueció las redes!

Redacción MiamiDiario

Hace poco la cantante de “Tusa”, acabó con el rumor de que había finalizado su relación con Anuel AA. Ya que posteó una divertida y algo subida de tono fotografía.

La misma recibió miles de likes y frases halagadoras por parte de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Ahora la intérprete de “Secreto” junto a su pareja Anuel AA, se desnudó para Instagram. Y por ello, subió tres fotografías cargadas de erotismo que deja muy poco a la imaginación.

Primero modela su cuerpo con una toalla blanca sobre sus curvas, insinúa que no lleva sostén. Para después dejar que un osito de peluche cubra el resto, para que sea su hilo dental de encaje el protagonista de la última estampa, describió La Opinion.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

No sabemos cual fue la razón, pero Karol G le cubrió los ojos al oso de peluche y escribió: “No mires”. Probablemente su oso no mirará su cuerpo, pero sus seguidores no hicieron lo mismo y enloquecieron las redes ante tanta sexualidad.

Anteriormente Karol G posteó un video donde realizó un sensual baile frente a un avión privado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Mientras, la publicación con el osito de peluche ya tiene casi cuatro millones de likes. E incluso estrellas han comentado la publicación, y otros comentaron que le robarán la sexy novia a Anuel.

mestizaofficial Verificado Anuel activo o te tumbo la novia 😈🤣 valentinaferrer Verificado Tengo [email protected] oso lo amo felipeorvi Verificado NO HAY COMPE… QUÉ LO ENTIENDAN 😎 reggaetontotal Verificado anuel tomo la foto :3



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

También le puede interesar: