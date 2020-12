Ser resiliente no significa que no te afecta la situación y que no experimentas emociones intensas. Significa que, con tiempo, eres capaz de adaptarte y salir adelante. Potenciar este rasgo de la personalidad nos lleva a tener más entereza y sobreponernos a las adversidades.

Esto es vital. Todos los seres humanos nos enfrentarmos, como media, a dos o tres acontecimientos potencialmente traumáticos en nuestra vida. Lo importante es tratar de anticiparnos al problema antes de que ocurra. No esperar que exista el conflicto para solucionarlo.

Este tipo de aprendizaje, por duro que sea, es una experiencia que sirve para el futuro. Además, descubribes tus habilidades de supervivencia, entiendes mejor la espiritualidad, o puedes apreciar más la vida.