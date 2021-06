El Alcalde Francis Suarez publicó un tuit para crear expectativa sobre la entrevista que grabó con el cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony.

La invitación es para este lunes 14 de junio en el espacio “Cafecito Talk“.

Suarez subió un teaser en el que le da la bienvenida a quien considera su amigo desde hace mucho tiempo, una persona muy especial conocido no solo en Miami sino en el mundo entero. <lo definió como un gran artista pero mejor ser humano.

Cafecito Talk

El 2021 marcó el inicio de un espacio de entrevistas que realiza el Alcalde Suarez y que están disponibles en su canal de YouTube.

El primer entrevistado fue David Beckham, copropietario de Inter Miami, quien aprovechó la ocasión para agradecerle al alcalde por su apoyo para ayudar a traer el Club a Miami y mostró su satisfacción luego de que el proyecto de Inter Miami se haya hecho una realidad durante los últimos años.

“Antes que nada, quiero agradecerle por el compromiso que nos ha demostrado con el Club, como franquicia, como equipo y como familia. El compromiso que nos ha demostrado a lo largo de los años, lo mucho que también ha pensado en nosotros, creo que es una gran parte de por qué hemos tenido éxito”, dijo Beckham.

Beckham también tuvo palabras de elogio para la Ciudad de Miami, ya que su rápido crecimiento le asegura que es el lugar indicado para desarrollar un equipo de fútbol exitoso.

“No creo que jamás haya visto una ciudad cambiar tan rápido como lo he visto en Miami. Las cosas que has estado haciendo, las cosas que he visto que están cambiando en Miami son realmente increíbles. Por eso quería traer al equipo aquí. No quiero solo traer un equipo aquí durante cinco años y luego desaparecer, este es mi compromiso a largo plazo”, explicó Beckham. “El cambio que está ocurriendo en Miami es increíble. Queremos ser uno de los primeros equipos de la MLS en tener impacto mundialmente y eso es algo que se puede lograr porque están sucediendo muchas cosas en esta ciudad”.

El Alcalde Suarez ha entrevistado a Ben Shapiro, Katherine Boyle, Taxfile, Daniel Kleinman, Orlando Bravo. Nikki Haley, Gente de Zona, Zac Stern, Andrew Parker y muchas otras personalidades más.