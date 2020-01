El maestro del terror Stephen King desata una gran polémica al opinar sobre diversidad y arte

A través de sus declaraciones en Twitter, el maestro del terror Stephen King desató una gran polémica al pronunciarse en torno a las nominaciones a los premios Oscar. El afamado escritor habló sobre diversidad y desató una gran controversia, según difundió abc

Por Redacción Miami Diario

King posteó lo siguiente: «Como escritor, puedo nominar en solo 3 categorías: Mejor película, Mejor guión adaptado y Mejor guión original. Para mí, el problema de la diversidad, tal como se aplica a actores y directores, no lo veo… Nunca consideraría la diversidad en materia de arte, sólo la calidad. Me parece que hacer lo contrario sería erróneo».

…I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong. — Stephen King (@StephenKing) January 14, 2020

Lo cierto es que las declaraciones de King generaron diversas críticas entre sus seguidores. Algunos fans señalaron que sus declaraciones no habían sido las más acertadas. Tal es el caso de la escritora y activista feminista Roxane Gay, quien comentó: «Como fan, es doloroso leerte esto. Implica que diversidad y calidad no pueden ser sinónimos. No son cosas separadas. La calidad está en todas partes, pero la mayoría de las industrias solo creen en la calidad de un solo grupo demográfico».

Susan Collins has to go. https://t.co/NuNPGg85mY — Stephen King (@StephenKing) January 15, 2020

The most important thing we can do as artists and creative people is make sure everyone has the same fair shot, regardless of sex, color, or orientation. Right now such people are badly under-represented, and not only in the arts. — Stephen King (@StephenKing) January 14, 2020

En su defensa, el maestro del terror aclaró: «Lo más importante que podemos hacer como artistas y personas creativas es asegurarnos de que todos tengan la misma oportunidad, independientemente de su sexo, color u orientación. En este momento, estas personas están mal representadas y no solo en las artes».

Con información de: abc

