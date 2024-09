El Museo del Helado regresó a Miami… ¡esta vez para quedarse!

¿Quién dijo que el helado combina mejor con el verano? Una nueva aventura en Miami demostrará lo contrario y además te dejará un toque divertido y refrescante.

Desde el 6 de septiembre la ciudad le dio la bienvenida oficial al Museo el Helado, que llegó para quedarse en el Miami Worldcenter. Ahora los visitantes podrán disfrutar de una experiencia multisensorial que va mucho más allá del simple placer de comer helado.

Este museo inmersivo te invita a redescubrir tu niño interior mientras exploras las instalaciones interactivas, diseñadas para despertar los sentidos.

El Museo del Helado no es solo una experiencia de sabor, sino un espectáculo visual. Con más de 14,000 pies cuadrados repartidos en dos pisos, este espacio se posiciona como el epicentro del arte, la tecnología y la creatividad en Miami.

No es la primera vez que la ciudad disfruta de este dulce placer. En 2017, una versión temporal del museo llegó a Miami Beach, atrayendo a miles de personas.

Sin embargo, ahora los creadores decidieron establecerse permanentemente en el sur de Florida. ¿La razón? Miami es la mezcla perfecta de arte, diseño y hospitalidad, por tanto, el lugar ideal para esta dulce travesía.

Un museo para los amantes de los postres… ¡y las selfies!

Si algo te puedo decir del Museum of Ice Cream, es que no es tradicional en absoluto. Aquí no encontrarás pinturas clásicas o esculturas renombradas, pero definitivamente tendrás experiencias diseñadas para tu deleite.

Podrás disfrutar del Cream Liner, un avión de lujo que te transporta a un mundo de helados retrofuturistas. También de la ya icónica Sprinkle Pool, una piscina de chispitas inspirada en la Mansión Versace.

Entre otras atracciones está el Ice Cream Scoop Whac-A-Mole, en la que podrás jugar en una bola gigante de helado.

Pero Miami no solo está prestando su espacio, sino también su esencia. El museo incluyó elementos que hacen tributo a la cultura tropical de la ciudad. Lo hizo a través de sabores y olores que recuerdan los vibrantes colores y aromas del sur de Florida.

Gracias a la colaboración con Sensory International Flavors and Fragrances, podrás experimentar una degustación multisensorial que combina el gusto, el tacto y el olfato para un viaje completo a través de los sabores de la ciudad.

Dulces sorpresas y sabores inesperados

Aunque los detalles sobre los sabores que ofrecerá el museo están guardados bajo llave, se espera una oferta que rompa con lo convencional.

Desde helado de tarta de lima hasta clásicos inspirados en la vieja escuela, el Museum of Ice Cream jugar con todos los paladares. Y no te preocupes por las calorías, porque este museo está diseñado para disfrutar sin remordimientos.

Este dulce escape no solo está pensado para los niños. Además de las instalaciones interactivas y las infinitas estaciones de helado, el museo tendrá cocteles con la temática del lugar, pero para los adultos.

Por eso y más, ofrecen el plan perfecto para una noche de cita o una salida divertida con amigos.

Si eres un amante del helado, las experiencias interactivas y las buenas fotos, prepárate para una aventura inolvidable y escápate al Museo del Helado.

Información de interés sobre el Museo del Helado

Los boletos para el Museo del Helado de Miami están disponibles para su compra a partir de hoy a través de museumoficecream.com.

Los precios varían según la demanda y la disponibilidad, por lo que si buscas relajarte en este favorito de los fanáticos, querrás reservar el tuyo pronto.

El lugar tendrá 5 estaciones, para recorrerlas en un tiempo estimado de 90 minutos.

Visítalo en Miami Worldcenter en 851 NE 1st Avenue (Unidad #134)