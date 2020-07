Uno de los lugares más visitados en los Estados Unidos, Orlando Florida, ha sufrido de manera evidente las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Y no solo hablamos de los parques temáticos y hoteles del área, sino también a las personas que trabajan en ellos.

En 2018, más de 75 millones de visitantes llegaron a Orlando, principalmente debido a su reputación como la meca del parque temático, que incluye Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld Orlando.

En la semana en que Disney World Magic Kingdom y Animal Kingdom comenzaron a dar la bienvenida a los visitantes, la ocupación de habitaciones de hotel en el área de Orlando disminuyó más del 60% respecto al año anterior, una caída mucho más profunda que el estado en general, que disminuyó más de 41%, según STR, que rastrea los datos del hotel.

Menos de la mitad de los 43,000 trabajadores sindicalizados de Disney World han sido retirados a sus antiguos empleos, contribuyendo a que dos condados del área de Orlando tengan las tasas de desempleo más altas del estado el mes pasado: Osceola con 22.9% y Orange con 17.2%. Disney World tiene una fuerza laboral total de 77,000 empleados, la fuerza laboral más grande del país en un solo sitio.

Muchos de esos trabajadores aún sin permiso están a punto de perder los beneficios federales a fin de mes.

“Este es un momento extremadamente difícil”, dijo Paul Cox, presidente del sindicato local que representa a los actores y técnicos de espectáculos en Disney World. “Todavía hay una mayoría de trabajadores que se quedan en casa y están a punto de perder el apoyo. Las cosas van a ponerse mal “.

Los funcionarios sindicales estiman que los parques de Disney no tienen más de un tercio de su capacidad total, pero eso puede ser más por diseño para mantener el distanciamiento social. Disney World no publica cifras de asistencia, pero en tiempos previos a la pandemia, sus cuatro parques y dos parques acuáticos podrían albergar alrededor de 150,000 visitantes por día.

Florida ha tenido una creciente carga de coronavirus recientemente, y otros parques de Disney en todo el mundo se han topado con obstáculos relacionados con el coronavirus. El Parque Disneyland de Hong Kong se vio obligado a cerrar a principios de este mes tras la decisión de la ciudad de prohibir las reuniones públicas de más de cuatro personas, y los parques de Disney en California retrasaron la reapertura mientras esperaban las directrices estatales.

Cowen Inc. estimó recientemente que los parques y resorts de Disney no volverán a ser rentables antes de la pandemia hasta el año fiscal 2025, y existe una probabilidad “significativa” de que Disney World pueda cerrar nuevamente debido a la pandemia.

Los líderes de los sindicatos de trabajadores de Disney World describen las medidas de seguridad relacionadas con el virus que Disney ha tomado como “ejemplares”.

Después de que los trabajadores se quejaron de que los clientes caminaban con sus máscaras bajadas mientras comían alimentos como patas de pavo, Disney World actualizó su política obligatoria de máscaras, que obliga a los visitantes a comer en un solo lugar mientras mantienen el distanciamiento social.

En respuesta a otras preocupaciones de los trabajadores, Disney ha distribuido contenedores personales de desinfectante para manos para que los trabajadores los usen en sus cinturones, agregó salas de descanso adicionales para limitar la cantidad de trabajadores en ellos y redujo la cantidad de pasajeros en los autobuses que transportan a los trabajadores de los estacionamientos al parques Los artistas vestidos como personajes de Disney que son conducidos en un carruaje a caballo por los parques ahora se sientan individualmente en filas separadas por particiones de ventanas de plástico transparente.

“Cantar sus alabanzas parece muy extraño”, dijo Julee Jerkovich, funcionario del sindicato United Food & Commercial Workers, que representa a los trabajadores de mercadería y banquetes de Disney. “En cuanto a este gran experimento, tendría que decir que Disney ha hecho un muy buen trabajo”.

Pero no todos los sindicatos están contentos. El sindicato que representa a actores y cantantes presentó una queja ante Disney World, diciendo que sus 750 miembros no pudieron regresar al trabajo después de que se quejaron de que Disney ignoraba sus demandas de hacerse pruebas de coronavirus ya que no pueden usar máscaras mientras actúan. Sin embargo, algunos artistas están ansiosos por volver al trabajo y están presionando al sindicato para que llegue a un acuerdo con la compañía, ya que les preocupa que Disney reemplace sus espectáculos por otros temporarios con actores no actores.

Actor’s Equity Association disparó una nueva salva contra Disney durante el fin de semana al tuitear una versión reeditada de un vídeo de bienvenida producido por la compañía con trabajadores que preparan el parque para los visitantes. En la versión de Equity, un recuento continuo de casos de coronavirus de Florida se ejecuta en la pantalla.

Hubo casos aislados de trabajadores y visitantes relacionados con los parques temáticos que se enfermaron con COVID-19, “pero no hemos visto una gran cantidad de casos positivos que provengan de ninguno de los parques”, Dr. Raul Pino, oficial de salud para el Departamento de Salud de Florida, dijo el lunes pasado.

La política de Disney de otorgarles a los trabajadores enfermos un tiempo libre remunerado para que puedan poner en cuarentena ha marcado la diferencia, dijo Eric Clinton, presidente de Unite Here! Local 362, que representa a los visitantes del parque Disney World, trabajadores de atracciones y custodios.

Pero Clinton se pregunta si el modelo operativo actual puede durar hasta que termine la pandemia, dado que poco más de 20,000 de los 43,000 trabajadores representados por los sindicatos han regresado a trabajar, solo la mitad de los 30 hoteles en el lugar de Disney World están abiertos nuevamente y varios en el parque Los restaurantes todavía están cerrados.

“Disney es una marca fuerte. Tienen un gran producto, pero ¿la novedad desaparece? ¿La gente quiere ir a un parque temático ahora? ¿Es más atractivo con menos multitudes? Dijo Clinton. “Tengo esperanzas pero estoy nervioso”.

