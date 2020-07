Una buena noticia para la La venta de casas unifamiliares nuevas en Estados Unidos subió en junio a máximos de casi 13 años, con un desempeño del mercado inmobiliario superior al de la economía general, en un contexto de bajas tasas de interés y migración desde los centros urbanos a áreas menos pobladas por causa del coronavirus, según un informe difundido este viernes por U.S. Census Bureau.

Otros datos publicados mostraron que la actividad empresarial aumentó a su mayor nivel en seis meses en julio, pero las compañías informaron de un declive en los pedidos, ya que el resurgimiento de casos de coronavirus pesó sobre la demanda, reportó cibercuba.com

