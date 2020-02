El zoológico de Miami da la bienvenida a dos cachorros de suricato

Este martes los representantes del zoológico de Miami anunciaron el nacimiento de dos suricatos.

El director de comunicaciones del Zoo Miami, Ron Magill, dijo que es la primera vez que los suricatos nacen y se crían en las instalaciones.

Las dos crías nacieron el 18 de enero, pero recientemente abrieron los ojos para conocer a su madre, Yam Yam, de 8 años, y otros tres machos de suricato que han estado cuidándolos.

Magill dijo que el personal del zoológico de Miami no se involucró con los cachorros para permitir que el grupo se vinculara apropiadamente.

El público puede visitar el zoológico para conocer a las crías en persona aunque también tienen la opción de ver a los cachorros explorando su hábitat a través de la webcam del Zoo Miami.

For the first time in its history, meerkats have been born and are being raised at Zoo Miami! On January 18th, “Yam Yam,” an 8-year-old female who came to Zoo Miami from Busch Gardens in 2012, gave birth to two pups in a secluded area of the meerkat habitat.

📸: @RonMagill pic.twitter.com/3m6nflmVih

— Zoo Miami (@zoomiami) February 4, 2020