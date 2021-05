La estrella Emma Watson, de 31 años de edad actualmente, tuiteó por primera vez desde agosto. Regresó a las redes sociales para aclarar los rumores de que estaba comprometida con su pareja, el empresario Leo Robinton.

También hubo afirmaciones de que Watson había dejado de actuar, aunque su representante desestimó esa especulación en febrero, reportó Huffington Post.

“Queridos fans: Los rumores sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera está “inactiva o no” son formas de generar clics cada vez que se revela que son verdaderos o falsos”, compartió la actriz en su cuenta de Twitter la tarde de este lunes 17 de mayo. La publicación ya tiene más de 55 mil likes y 3 mil 828 retweets.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021