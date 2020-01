¡Es un fraude! denunció la representante colombiana en el Miss Global 2020 (video)

Representante de Colombia en el certamen de belleza Miss Global denunció a gritos, en pleno escenario, un supuesto fraude en la competencia.

«¡Esto es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos… es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto», gritó la reina de belleza colombiana, Jesenia Orozco ante el aplauso de otras concursantes.

Orozco afirmó que su molestia se debia a que «el señor auspiciador en México paró el show porque dijo que tenía que ganar la niña de México como fuera».

«Yo estaba molesta no por no haber ganado sino porque estaban haciendo una cosa injusta porque muchas niñas vinieron desde diferentes partes del mundo, de Irak, Afganistán para presenciar y vivir un momento agradable», señaló.

La representante de Colombia indicó además que durante las dos semanas que estuvieron en México, siempre hubo diferencias con la representante del país anfitrión «A la niña de México la tenían a ella sola con su propia maquillista (…) Me dolió mucho ver a mis compañeras tan tristes y ya no estaban saliendo con el vestido de gala. Me molestó mucho que tenía que ganar México porque estábamos en México», recordó.

Tras el inesperado incidente y el evidente descontento del público y de las participantes, los jurados terminaron por elegir a la representante checa Karolina Kokesova como ganadora.

