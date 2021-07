Luego de pasar 24 horas internado, los médicos dieron este jueves un diagnóstico sobre la salud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El primer mandatario amazónico fue ingresado de emergencia el miércoles, tras sufrir fuertes dolores estomacales.

Los galenos indicaron en su primer informe, que el presidente de Brasil sufrió una obstrucción intestinal.

Esto trajo como consecuencia un hipo crónico que estaba sufriendo Bolsonaro, desde hace 10 días aproximadamente.

El médico, Antonio Luiz Macedo, quien atendió al presidente de Brasil, indicó que la obstrucción intestinal tuvo sus orígenes en el atentado que sufrió en el 2018.

En ese entonces Bolsonaro recibió una puñalada en el estomago, durante un acto de campaña y en el cual responsabilizaron a sus adversarios políticos.

En aquel ataque, el presidente de Brasil resultó gravemente herido y perdió 40% de su sangre. Ha tenido varias operaciones desde entonces.

Los médicos dicen que el hipo podría estar relacionado con la irritación del esófago después de una cirugía abdominal.

Internado com crise de soluços, Bolsonaro partilha fotografia no hospital – O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado quarta-feira no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na sequência de um at… pic.twitter.com/YsPw2rwlD2

— portaldeangola (@portaldeangola) July 15, 2021