Este lunes un tornado causó daños en Marion (video)

Este lunes un tornado aterrizó en el centro de Florida lo que provocó la muerte de al menos una persona, además de destrozos en casas y en el sistema de electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que un tornado EF-0, con vientos de 85 mph, aterrizó a lo largo de la Interestatal 75 en el marcador de milla 340 cerca de Ocala.

Las autoridades meteorológicas dijeron que la tormenta levantó un remolque de construcción estacionario y rompió numerosos árboles antes de aterrizar nuevamente a lo largo de Sapphire Run en SE Maricamp Road, cerca de Silver Springs Shores, donde causó daños menores en el techo y las ventanas.

La víctima identificada como Jerry Johnson, de 70 años, falleció cuando su hogar recibió un impacto directo de la tormenta en la comunidad de Sandy Hook.

“La tormenta que azotó el condado de Marion causó que árboles y escombros aterrizaran en la I-75 en dirección sur cerca del marcador 340, que está justo al sur de la salida de la autopista 484. En este momento, la I-75 en dirección sur tiene dos carriles cerrados mientras los trabajadores intentan limpiar los árboles y los escombros ”, publicaron los funcionarios del sheriff del condado de Marion en Facebook.

Video of tornado in Marion County from a driver that was on 75. @MyNews13Weather @MyNews13 #News13Marion pic.twitter.com/FmwXXktDuE

— Spectrum News Asher Wildman (@AsherWildman13) April 20, 2020