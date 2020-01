Estos son los mejores eventos culturales del año en Miami ¡Haga espacio en su agenda!

No cabe duda de que Florida es un centro cultural en constante crecimiento. Prueba de ello son los grandes eventos culturales que se realizan en este estado. Las comunidades multiculturales de Miami ofrecen una variedad de diversos eventos, festivales, conciertos y exposiciones de arte. Lo cierto es que Miami siempre tiene algo divertido que hacer que celebra nuestro tejido cultural único. Ya sea un festival al aire libre o una conferencia, cada uno tiene un lugar anual en nuestro calendario.

Por Redacción Miami Diario

Arte del Miami Negro

Se trata de una celebración cultural básica que muestra la historia de la diáspora africana mediante las artes visuales. El Art of Black Miami comenzó en 2013 y se lleva a cabo en los barrios de patrimonio en todo el sur de Florida. Este evento abarca todos los aspectos del arte, incluyendo pinturas, esculturas, exposiciones de arte, charlas de arte y espectáculos. Puedes aventurarte por nuestra ciudad e ir a comunidades como Historic Overtown , Little Haiti , Coconut Grove y Little Havana. Cada vecindario histórico tiene un horario único de cosas por hacer para los aficionados al arte. The Art of Black Miami continúa durante todo el año y culmina en diciembre durante la semana de Art Basel.

Coconut Grove Arts Festival

Se trata de uno de los principales festivales de arte en Miami con gran prestigio en el ámbito nacional. Ha agraciado a la comunidad de Coconut Grove desde sus inicios en 1963, atrae a algunos 120.000 invitados y vitrinas sobre 380 los artistas Los asistentes pueden ver técnicas mixtas, pinturas, fotografías, acuarelas, joyas, esculturas, madera y mucho más. El festival de un día llega al Grove cada febrero para el fin de semana del Día de los Presidentes. Es literalmente una milla llena de vendedores, comida, diversión y, por supuesto, arte. Se ejecuta a lo largo de McFarlane Road en el City of Miami y contempla vistas de la línea de costa que se combinan con el arte.

Sonidos de Little Haiti

Ha sido concebida como una celebración musical de un año de duración en honor a la diáspora haitiana. La invitación es para que te prepares para sumergirte en un concierto al aire libre, culturalmente auténtico, en el Little Haiti Cultural Complex. La cita es el tercer viernes en la noche. Los vendedores en el lugar ofrecen artesanías hechas a mano, artesanías, productos, cocina, especias y mucho más. La variedad de coloridos murales artísticos rodean la noche festiva programada con espectáculos en vivo de bandas haitianas y DJ tocando Kompa y Zouk. El artista internacional Wyclef John sorprendió a la audiencia con motivo del Mes de la herencia haitiana en mayo, por lo que nunca se sabe quién actuará. ¡Así que únete a la diversión!

El histórico Little Havana alberga el Festival de la Calle Ocho. Se trata de un evento muy activo que dura todo el día. Está patrocinado por el Club Kiwanis de Little Havana. Es considerada la fiesta hispana más grande de la nación, así como el festival callejero más grande de Miami. Este festival se lleva a cabo como sugiere su nombre: en SW 8th Street entre SW 8th Avenue y SW 27th Avenue. A lo largo de un tramo de 20 cuadras, sus asistentes tienen la oportunidad de disfrutar de auténtica comida, artesanía, cultura, arte, música, moda y 12 etapas llenas de artistas e intérpretes.

Los American Black Film Festival (ABFF)

Es considerado el principal festival de cine que muestra la diversa y rica cultura de los cineastas negros. El festival debutó en 1997, en Acapulco, México y en 2002 , el fundador Jeff Friday trajo el festival a Miami Beach. Es considerado el Festival de Cine de Verano de Miami. ABFF es el mayor encuentro negro de televidentes, cineastas y aficionados.

El festival presenta cortometrajes, proyecciones de películas independientes, clases magistrales, largometrajes, mesas redondas, programas de descubrimiento de talentos y documentales de artistas emergentes, así como de cineastas experimentados. Con más que 10.000 invitados y más 1.000 Películas, ABFF no te decepcionará. Échale un vistazo cada verano en el mes de junio.

El Festival Compas de Haiti

Este es un festival de dos días que comenzó en 1998. Es reconocido como uno de los diez mejores festivales al aire libre en los Estados Unidos y un elemento básico en la comunidad haitiana. Los fundadores del festival Rodney Noel y Jean -Michel Cerenord traen lo mejor de la música haitiana a Miami. El Festival Compas de Haití se acerca.

15.000 Invitados podrán disfrutar de Kompa y de otros géneros. Anunciado como el único festival de Haití que promueve la verdadera herencia del país con vendedores de comida que sirven el mejor griyo, el Festival Compas de Haití es un evento imperdible. Este festival se lleva a cabo en el centro de Miami en mayo.

Art Basel Miami Beach

Este increíble festival atrae a más de 700.000 invitados que acuden para presenciar las mejores galerías de arte del mundo. Miami Beach es el hogar de más de 250 galerías de todo el orbe que exhiben pinturas, instalaciones, fotografías, películas, esculturas de artistas y maestros emergentes de la más alta calidad. Se trata de una colección única para expertos, curadores y entusiastas del arte. Art Basel se celebra anualmente en diciembre.

…on January 2nd, our global offices will reopen. But don't go bananas, we'll keep rolling out the art Tweets. c/o: @303gallery pic.twitter.com/2LKBouCQdH — 🎨❄ Art Basel (@ArtBasel) December 20, 2019

Festival de Arte Indio Miccosukee

Se inició en 1974 y desde entonces se ha convertido en un elemento básico en Miami que celebra las tradiciones de la cultura de la tribu. Espere a ver la lucha de caimanes, donde un miembro de la tribu sin ayuda se enfrenta a un cocodrilo. Es una tradición histórica que ha pasado de generación en generación. También estará a su disposición el baile Pow-Pow, el amado estilo de baile americano nativo Hoop, exposiciones de pintura en vivo, compras, comida y mucho más. Reserve la fecha para visitar Miccosukee Indian Village en diciembre.