El regreso de la serie de HBO “Sex And the City” es un hecho, y trascendió que cada uno de sus protagonistas recibirán más de $1 millón de dólares por episodio.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis ganarán un millón de dólares cada uno de los diez capítulos que se tiene previsto se graben en la famosa serie.

Pero se había confirmado que Samantha Jones no participaría en el regreso de la famosa serie, algo que muchos fanáticos lamentaron.

Este salario que ganará cada uno de los protagonistas no debe sorprender pues las artistas en que saldrán frente a las cámaras también serán las productoras ejecutivas del audiovisual,

Además la serie es considerada como una producción de alto perfil. Ya otras artistas han ganado salarios similares en la producción de otras series.

Algunos ejemplos

El sitio The Hollywood Reporter informó anteriormente que Nicole Kidman y Reese Witherspoon ganaron alrededor de $ 1 millón por episodio para servir como estrellas y productoras ejecutivas de la segunda temporada de Big Little Lies de HBO, mientras que se dice que Witherspoon y Jennifer Aniston se embolsaron la asombrosa cantidad de $ 1.25 millones. por episodio de The Morning Show de Apple TV +.

Famoso, fue un programa que compitió con Sex and the City por la atención de los Emmy a principios de la década de 2000 que ayudó a establecer el estándar para estos días de pago astronómicos.

Las seis estrellas de la serie de Friends obtuvieron $1 millón por episodio para las últimas dos temporadas de la popular comedia de NBC, lo que lo convierte en el primer programa en alcanzar ese umbral antes de que éxitos posteriores como The Big Bang Theory siguieran su ejemplo.

