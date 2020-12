Según el New York Post, es posible que se esté preparando un reinicio de Sex and the City como una serie limitada en HBO Max, pero hay un problema importante, no estará uno de sus personajes principales: Samantha.

Por redacción MiamiDiario

Las estrellas de SATC Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han expresado interés a lo largo de los años en volver a los Manolos de sus famosos personajes Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York. Pero Kim Cattrall, quien interpretó a la franca, fabulosa y famosa ejecutiva de relaciones públicas, Samantha Jones, en la serie de HBO y sus dos películas posteriores, ha cantado una melodía diferente y más triste.

Una supuesta “disputa” entre Cattrall y SJP (que también fue productor del éxito de HBO) ha sido tema de prensa sensacionalista durante años, que culminó con Cattrall diciéndole a Piers Morgan en 2017:“Yo interpretándola, puedo asegurar que nunca sucederá. Para mí se acabó, se acabó sin remordimientos”.

Cattrall continuó sugiriendo una nueva versión del papel, idealmente con una mujer de color, para cualquier posible renacimiento de la franquicia.

Pero, fundamentalmente, independientemente de si el papel se reformula o no (una transmisión en Twitter de Vanessa Williams es una elección inspirada), es difícil que haya Sex and the City sin Samantha.

Fuente: La Sopa

También te puede interesar: