Se ha confirmado el regreso de la exitosa serie de los años 90 Sex and The City, y en esta ocasión contará con una adición importante, se trata de un personaje no binario.

A Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se les unirá la mexicana Sara Ramírez, quien ha consolidado su carrera gracias a su excelente trabajo en la exitosa serie ‘Grey’s Anatomy’ donde dio vida por 10 largos años a la Doctora Callie Torres.

Sara tomará el rol que dejó Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha Jones, quien confirmó que no participaría en la séptima temporada de la serie.

Y ahora, según la propia Sarah Jessica Parker, la serie se centrará en mostrar como es el mundo cuando se llega a los 50 años.

Actualmente, Ramírez de 45 años de edad se ha declarado abiertamente una persona no binaria, es decir, que se encuentra fuera del binario de gánero. Este término es utilizado por las personas que no se consideran 100% femeninas o masculinas, incluso en algunos casos se consideran un tercer género o ninguno. Reseñó Glamour.

Todo parece indicar que esta séptima temporada será mucho más actual que nunca, de acuerdo a Michael Patrick King (productor ejecutivo de la serie), la incorporación de Sara Ramirez es algo extremadamente positivo para la serie: ‘Estamos más que emocionados de que un talento tan dinámico como el de Sara Ramírez se haya unido a la familia de ‘Sex and the City”, aseguró a Deadline.