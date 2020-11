AVISOS Y VIGILANCIAS

De acuerdo con el NHC, las autoridades de los condados floridanos ubicados en las costas del Golfo de México debían seguir de cerca el desarrollo de la tormenta, pues podrían emitirse vigilancias o avisos adicionales para esa zona el miércoles.

4 PM EST Nov. 11th Key Messages for Tropical Storm #Eta:

Tropical storm force winds still expected this evening along the Florida Gulf Coast. Heavy rainfall will continue to spread across west & central Florida. Additional flash & urban flooding possible in south Florida too. pic.twitter.com/WpQNhdK7iy

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 11, 2020