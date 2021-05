Hacer alguna actividad física a cualquier hora del día es beneficioso para el cuerpo humano, pero varios expertos hicieron el hallazgo que los ejercicios al final del día ayudará al organismo a mejorar el metabolismo y el control de azúcar.

Este hallazgo lo hicieron científicos de la Universidad Católica Australiana y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología que estudiaron la salud metabólica de 24 hombres inactivos que estaban en riesgo de diabetes tipo 2 y recibieron una dieta alta en grasas.

Además, que dividieron en dos grupos, para saber como reaccionaba sus cuerpos a las actividades físicas tanto matutina como vespertina y nocturna.

Trine Moholdt, , fisióloga y fisioterapeuta, habló sobre los beneficios de hacer ejercicios a diferentes horas del día.

#ScienceSunday Evening #exercise may be more potent than morning workouts for improving metabolic #health, according to a new study of exercise timing. https://t.co/8W6yYIAxGN @nytimes #chronomedicine #circadian @SleepOrgANZ @ResearchSleep @AHAScience @trinemoholdt @MacKillopACU

— Society for Research on Biological Rhythms (@SRBR_Outreach) May 30, 2021